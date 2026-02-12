◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、３大会連続出場で予選１回目を８５・５０点の６位から２回目に挑んだ戸塚優斗（ヨネックス）は、９１・２５点をマークし、暫定２位に浮上した。上位１２人が決勝に進出する。

決勝は１３日（日本時間１４日未明）に行われる。

五輪のタイトルに照準を合わせてきた。過去の五輪は１６歳で初出場した１８年平昌は決勝２本目で激しく転倒し、担架で運ばれた。悔しい１１位。前回２２年北京大会でもメダルに届かぬ１０位に沈んできた。２１年世界選手権で金メダルに輝くなど、他の大会では成績を残してきただけに、悔しさが募る。

過去２大会は「気持ちの面が課題だったと思う」と振り返る。３度目の五輪に向けては「自信」をつけるために励んできた。昨年１２月のＷ杯開幕前の招待大会「ザ・スノーリーグ」から新技で五輪の切り札の横４回転半する「ダブルコーク１６２０」に挑戦。その次のＷ杯開幕戦では初成功した。ライバルに手数を見せるリスクはあるが、大会で数を打つことで「自信になった。やって良かった」

また、同２２日にＷ杯遠征から帰国し、他の選手は年明けまで国内に滞在したが「滑り込み」を重視し、５日後には渡米して自主練習。五輪開幕直前のスイス合宿では「やっと五輪が近づいてきた。自信や楽しむ気持ちが増えている感覚。緊張もするけど、自分がどんな滑りをできるか、他の選手がどんな滑りなのか、楽しみの方が大きい」と胸を躍らせていた。

２２年北京五輪王者で３歳上の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）の背中を追いかけてきた。「一番プッシュしてくれる存在。技も参考にしていますし、やる気を出させてくれる存在かな」と戸塚。決勝では確かな自信を胸に、平野歩に続く、同種目の日本勢２人目の金メダルで悲願をかなえる。

◇戸塚 優斗（とつか・ゆうと）２００１年９月２７日、横浜市生まれ。２４歳。両親の影響で３歳からスノーボードを始め、９歳からハーフパイプを始めると、１１歳で日本スノーボード協会の公認プロ資格を取得。１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。通算９勝。世界選手権は２１年金、１９年銀、２５年銅。五輪は１８年平昌大会１１位、２２年北京大会１０位。人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の大ファン。１６９センチ