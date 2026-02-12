お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔（42）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜2・08）に出演。「ダウンタウン」の松本人志（62）が「M-1グランプリ」に興味がなくなっていると感じた出来事を振り返った。

今回は「芸人だけのトークを定点観察」と題して放送された。その中で芝が11月1日にスタートした独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の12月頭に参加した収録の出来事を話し始めた。

収録を終え、帰る前に松本の楽屋へあいさつに行くと「今月21日って予定どう?忘年会しようと思ってて」と予定を確認された。この日付に芝は「21日ってM-1（決勝）の日ですよね?」と伝えた。

すると、松本は「えっ!?」と驚き「日曜やで」と返してきた。この言葉に芝は「M-1全く興味なくなってる。日曜なんて昔から日曜じゃん?」と思ったことを振り返った。また「今はあの『DOWNTOWN＋』に夢中なんじゃない」と松本の心情を察した。

なお、松本に「絶対言わないでください。今みたいなことを。今現役でM-1に出てる子が聞いたら傷つくから」とツッコミを入れると「めっちゃ笑ってた」と明かした。最後に「天然すぎない?」と口にして、共演者たちを笑わせた。

「M-1グランプリ」に松本は23年大会まで審査員を務めた。