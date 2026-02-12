キャロルが実戦形式の打撃練習で右手有鉤骨を骨折

ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が右手有鉤骨骨折のため、戦線離脱することになった。MLB公式サイトが11日（日本時間12日）に伝えたもので、同日に手術を受ける予定だという。

25歳のキャロルは10日（同11日）に行った実戦形式の打撃練習「ライブBP」で負傷した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では米国代表として出場する予定だったが、MLB公式サイトは「今回の負傷により出場は不可能となった」と伝えた。

ダイヤモンドバックスのシーズン開幕は3月26日（同27日）の敵地・ドジャース戦。チームは開幕に間に合うことを望んでいるが、具体的な復帰時期は明らかになっていない。

2023年にナ・リーグ新人王を受賞し、チームをワールドシリーズ進出へ導いた。昨季は2年連続でオールスター戦に選出され、143試合出場で打率.259、31本塁打、84打点。メジャートップの17本の三塁打を放ち、32盗塁、OPS.883をマークした。昨年11月にWBC米国代表としての参加を表明したが、痛すぎる負傷となった。（Full-Count編集部）