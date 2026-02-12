「すぐに信頼を得られたのはすごい」日本サッカー界にもたらされた“朗報”にネット驚嘆！「名門でキャプテンを任されるなんて」「感慨深い」
昨夏にアーセナルを退団して以降、無所属で膝の怪我のリハビリに励んでいた冨安健洋は、今冬にアヤックスと契約。２月１日に開催されたエクセルシオール戦の81分から左SBで途中出場し、24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
その試合以降は、公式戦の出場がなかった冨安は、９日に行なわれたテルスターとの練習試合でピッチに立った。
オランダメディア『Voetbal Primeur』が10日、「トミヤスは後半に交代出場した。この日本人DFは30分間プレーし、貴重な体力回復の時間を稼ぎ、キャプテンマークも巻いた」と報じている。
デビューからわずか８日後に腕章を巻いたこと、そして前回より長い時間プレーしたことは日本でも反響を呼び、インターネット上では次のような声が上がった
「サッカーする冨安が見れて嬉しい」
「冨安のキャプテン姿マジで似合ってるわ！アヤックスでリーダーシップ発揮してほしいね」
「プレータイムが伸びてきてますね！」
「アヤックスという名門でキャプテンを任されるなんて、実力も信頼も本物ですね。トミのリーダーシップが評価されてて嬉しい！」
「W杯間に合いそうやん！！！」
「怪我を乗り越えてすぐに信頼を得られたのはすごいですね」
「ウーデに鼓舞されてた冨安がキャプテンなんて感慨深いなあ」
「アヤックスでキャプテンマーク巻く日本人がでてくるとは。インテル長友、リバプール遠藤に継ぐかいきょかな？」
日本代表への復帰、そして北中米ワールドカップ出場を目指す27歳が、完全復活に向けてプレータイムを伸ばしているのは、日本サッカー界にとって朗報と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】キャプテンマークを巻いてプレーする冨安
