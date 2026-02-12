◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、２大会連続出場の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は、１回目に８０・５０点の９位。２回目は８７・５０点で暫定４位に浮上した。１３日（日本時間１４日）の決勝には上位１２人が進む。

トップバッターとして登場した１回目。ラストは「フロントサイドダブルコーク１２６０」を決め手堅く得点した。

雪辱の舞台だった。前回２０２２年北京五輪では決勝３本の試技でいずれも技を出した際に転倒し、１２位だった。「“３コケ”は絶対にしない。攻めて１位を狙っていきたい」と覚悟を口にしていた。

前回北京五輪で金メダルに輝いた平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が決勝で出し「世界最高難度」と言われた大技「トリプルコーク１４４０」が、進化を続けるトップ選手のスタンダードになった。平野流は今季ここまで斜め軸に縦３回転、横４回転する、この大技を２発連続でつなぐ“トリプルコンボ”で勝負してきた。ただ、Ｗ杯５戦で表彰台が１度と成績で苦しんでいる。それでも「自信はある。高さと完成度を上げて金メダルを狙えたら」と見据えた。

難易度の高いつなぎ技をひっさげて臨む決勝では、平野歩に続く同種目の日本勢２人目の金メダルを狙いに行く。

◇平野 流佳（ひらの・るか）２００２年３月１２日生まれ。大阪市出身の２３歳。７歳でスノーボードを始め、１７年に全日本選手権を初制覇。Ｗ杯は１８〜１９年季から参戦し、通算７勝。２２年の北京五輪に初出場し、１２位。２２〜２３年からＷ杯で種目別３制覇中。昨年の世界選手権銀メダル。趣味はサッカー・マンチェスター・シティーの試合観戦。好きなバンドはＯｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ。１６６センチ。