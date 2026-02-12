◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選は１回目が終わり、２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８３・００点で７位につけた。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。

日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せた。

山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は９０・２５点で２位。３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）は８５・５０点で５位。２大会連続出場の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は８０・５０点で９位につけている。

予選は２回の試技で得点が高い方が採用され、上位１２人が１３日（日本時間１４日）の決勝に進む。