◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１１日＝大谷翔太】フィギュアスケート男子でショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１１日、サブリンクで練習を行い、報道陣にサプライズを披露した。

練習直前、報道陣の数を数えるような仕草を見せてリンクに入った鍵山。４０分間の練習で、トウループ、サルコー、フリップと、１３日（日本時間１４日）のフリーで跳ぶ４回転を順調に着氷した。そして練習も終盤、いきなり４回転ループを跳び、鮮やかに着氷。今季は一度も跳んでいないジャンプで、驚きの声があがった。５点差で追うＳＰ１位のマリニンとの勝負に向けた“秘策”かと思われたが「サプライズで。結構、メディアの人が多かったので。ちょっと、やってみようかなと。（フリーに）入れはしないです」と笑みを浮かべながら語った。

前回北京五輪は初出場で銀メダル。優勝候補の世界王者、マリニン（米国）の壁は高いが、イタリアの名曲「トゥーランドット」で勝負に挑む。今大会は団体で銀メダルを獲得しており、個人でも取れば日本勢最多となる４個目のメダル。鍵山は「まずは自分自身、悔いがないように。最初から最後まで滑りきりたい」と２日後の大一番を見据えた。