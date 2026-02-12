NY株式11日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　50156.63（-31.51　-0.06%）
ナスダック　　　23125.57（+23.10　+0.10%）
CME日経平均先物　58155（大証終比：+555　+0.96%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10472.11（+118.27　+1.14%）
独DAX　 24856.15（-131.70　-0.53%）
仏CAC40　 8313.24（-14.64　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.508（+0.056）
10年債　 　4.170（+0.028）
30年債　 　4.808（+0.024）
期待インフレ率　 　2.330（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.792（-0.016）
英　国　　4.476（-0.030）
カナダ　　3.335（-0.027）
豪　州　　4.757（-0.072）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.53（+0.57　+0.89%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5110.10（+79.10　+1.57%）

ビットコイン（ドル）
67507.31（-1106.37　-1.61%）
（円建・参考値）
1031万8492円（-169109　-1.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ