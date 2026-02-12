ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 50156.63（-31.51 -0.06%）
ナスダック 23125.57（+23.10 +0.10%）
CME日経平均先物 58155（大証終比：+555 +0.96%）
欧州株式11日終値
英FT100 10472.11（+118.27 +1.14%）
独DAX 24856.15（-131.70 -0.53%）
仏CAC40 8313.24（-14.64 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.508（+0.056）
10年債 4.170（+0.028）
30年債 4.808（+0.024）
期待インフレ率 2.330（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.792（-0.016）
英 国 4.476（-0.030）
カナダ 3.335（-0.027）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.53（+0.57 +0.89%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5110.10（+79.10 +1.57%）
ビットコイン（ドル）
67507.31（-1106.37 -1.61%）
（円建・参考値）
1031万8492円（-169109 -1.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
