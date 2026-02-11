「これって他の女の影響？」男性が無意識に晒している“浮気の証拠”
彼氏の様子がおかしくても、特に物的証拠がないと浮気とは断定できないもの。
でも、他の女の影響を受けているのが見受けられることも。
そこで今回は、男性が見落としがちな「浮気の証拠」を紹介します。
｜言葉遣いや仕草が変わる
人は無意識に好意を持っている人の言葉遣いや仕草を真似してしまうものなので、男性の言動に何か違和感や変化を感じるのであれば、浮気相手の女性の影響があるのかもしれません。
｜服装や身だしなみの変化
男性は浮気相手に夢中になっていると、浮気相手の女性の好みに合わせようとするもので、服装や身だしなみが目に見えて変わることがあります。
これまでは着たことがないような服を着るようになったり、髪型にこだわるようになったり、念入りにスキンケアやムダ毛ケアをするようになったりするのは浮気の証拠の可能性が高いです。
｜部屋や車に女性がいた痕跡がある
男性は意外と細かい部分に無頓着なところがあるため、部屋や車の中に女性のアクセサリーが落ちていたり、飲みかけのペットボトルが置いてあったりなど、女性と一緒にいた痕跡が残っていることも。
また、カーナビや地図アプリには浮気相手の女性と出かけた場所の履歴が残されていることもあるでしょう。
今回紹介したポイントは敏感な女性ならすぐに違和感を覚えるポイントなので、気が付いたら都度彼氏に確認するようにしていきましょうね。
