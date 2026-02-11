【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年2月〜3月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年2月〜3月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
２月・３月ともに運気は上々です。人気運のある年運のためあなたへの注目度も高まるとき。パートナー探しをするも良し、思いを伝えるのも良しです。特に強い運気のためあなたの願いを叶えるべく積極的に行動してください。
２月・３月ともに弱い年運を意識して現状維持でいきましょう。特に２月は弱いとき。自己主張は控えて流れに任せていくのがよいでしょう。相手の意見を尊重してみてください。気分転換にお部屋の整理整頓をしてみましょう。
Salasvan（サラスヴァン）
２月・３月ともに運気は停滞しているため現状維持がよいでしょう。特に２月は運気が弱いため自ら動くよりも受け身の姿勢を意識してみましょう。あなたのこだわりは手放して価値観の違いも受け止めてみてください。
Bloomie（ブルーミー）
２月・３月ともに現状維持のとき。特に３月は弱い運気のため、自己主張は控えて相手に合わせていくのがよいでしょう。２月は見間違いをしやすく判断も鈍るためパートナー探しはお休みしたほうがよいでしょう。
Ganarbien（ガナービアン）
２月は運気は強くあなたの希望や願いが叶いやすいとき。一転、３月は運気は停滞して弱くなるため現状維持となります。２月の強い運気も徐々に弱まるため、２月の早いうちに実現して具体的なものとしておきましょう。
Palansophie（パランソフィー）
2月・3月ともに停滞している年運を考慮して現状維持がよいでしょう。２月はお金に関することに注意が必要です。お金の貸し借りはどんな仲でもNGです。運気が動くチャンスは今年の７月以降に訪れるためしばしの忍耐です。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
現状維持の年運のため2月・3月ともに今のままがよいでしょう。2月は再開運がありますが、やはり関係を変えずにいきましょう。3月はお金に関することは気をつけたいときです。貸し借りはしないようにしましょう。
Parvie（パルヴィー）
2月は気持ちが浮つきがちなとき。浮気心に要注意です。一時的な感情で動かずに現状維持が良いでしょう。3月は再開運のあるときです。以前からの知り合いや懐かしい人と再会すると意外なご縁があるかもしれません。
Surlouis（サールイ）
2月は運気は強く絶好調です。積極的に行動することであなたの理想に近づいてください。一転、3月は運気が停滞して現状維持のとき。とにかく2月がチャンスです。バイオリズムを掴んで夢や希望を叶えてください。
Devality（ディヴァリティ）
2月は弱い運気で現状維持のときです。自ら動くと思わぬトラブルごとを引き寄せてしまいそうです。受け身の姿勢で流れに逆らわずにいきましょう。一転、3月は運気が動き絶好調です。あなたの願いを叶えてください。
Deviage（デヴィアージュ）
2月は決断のとき。結婚・入籍・転居など具体的に決めて実行してしまいましょう。3月は一転、現状維持となりここで動くとトラブルごとを招いてしまいそうな運気です。物事のスタートは2月を選んでください。
Hanuexy（ハヌークシィ）
現状維持の年運のため、2月・3月ともに関係や環境を変えずに今のまま続ける方が良いでしょう。どんなことがあってもブレないことが大事です。些細なことで悩まずにポジティブ思考でいきましょう。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※画像は生成AIで作成しています