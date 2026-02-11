軽くしたはずが重たく見える。40代・50代のショートヘアが野暮ったくなる“削りすぎ”問題
軽くしてもらったはずなのに、なぜか全体が整わず、かえって重たく見える。そんな違和感を抱えたままショートヘアを続けている40代・50代は少なくありません。その原因は“削りすぎ”によるシルエットのバランス崩れ。結果として野暮ったい印象につながることがあります。
量を削りすぎると、毛先が散って形が保てない
量を減らしすぎたショートは、毛先がまとまりにくく、外に広がりやすくなります。
特に表面まで強く削りが入っていると、ツヤが出にくくなり、髪がパサついて見えがちに。軽くしたつもりがシルエットが散り、「整っていない髪」に見えてしまうのです。
今っぽショートヘアは“残して軽さを出す”が基本
今っぽいショートは、ただ削るのではなく、必要な部分に厚みを残す設計が主流です。
丸みを作る場所と軽くする場所を分けることで、同じ長さでも立体感が生まれます。削りすぎず、重さをコントロールすることが、大人世代のショートでは特に重要です。
ショートヘアが野暮ったく見える原因は、削りすぎによる形崩れ。軽くすれば解決するわけではなく、「どこにボリュームをどれだけ残すか」が印象を決めます。もしまとまりにくさを感じているなら、軽さよりもシルエットを優先でスタイルの見直しをしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼後ろ姿が一気に老ける？40代・50代のショートヘアが重たく見える“襟足タイトすぎ”問題