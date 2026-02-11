【２ヶ月で−２kg】お酒の量を少し減らすだけ。むくみ体質が変わる簡単ダイエット習慣
仕事終わりの一杯が習慣になっていると、気づかないうちに体のむくみや重さを感じやすくなるもの。今回取材したVさん（40歳・事務）は、ほぼ毎晩飲酒する生活が続き、「朝の顔や脚のむくみが取れにくい」と感じていたそうです。そこで始めたのが、禁酒ではなく“お酒の量を少しだけ減らす”こと。無理のない調整を続けた結果、２ヶ月で−２kg、体の軽さも実感できるようになったといいます。
「やめる」ではなく「少し減らす」という現実的な見直し
Vさんが最初に決めたのは、完全にやめるのではなく「お酒の飲む量を半分に減らす」こと。グラス１〜２杯分を減らす日を増やしたり、ノンアルコール飲料やハーブティーに置き換えたり、週に数日は休肝日にしたりと、できる範囲から調整しました。
この方法ならストレスが少なく、「我慢している」という感覚も薄かったそう。無理な制限をしなかったことが、結果的に継続につながったといいます。
むくみが抜けると、体のラインが変わり始める
飲酒量を見直して２〜３週間ほど経つと、朝の顔や脚のむくみが軽くなったことを実感。アルコールによる水分バランスの乱れが落ち着いたことで、体の巡りが整いやすくなった感覚があったといいます。また、むくみが減ったことで見た目の印象も変わり、ウエストや脚まわりがすっきりしてきたことで、２ヶ月で−２kgという体重の数字以上に変化を感じられたそうです。
生活リズムが整うと、自然に体重も変わる
飲酒量を少し控えることで睡眠の質も安定しやすくなり、翌朝の体調が上向きに。体が軽く感じられるようになると、日中の活動量も自然と増え、好循環が生まれたとVさんは振り返ります。
お酒を完全にやめなくても、“少し見直す”だけで体は反応してくれます。むくみや体の重さが気になる人ほど、無理のない範囲で飲み方を整えることが、ダイエットを前進させるきっかけになるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
