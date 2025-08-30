ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は11日、2日目が行われた。きょう12日の3日目、注目は予選ラストの11Rだ。

福田が機力を上積みして逃げる。インなら持ち前のスタート力を発揮して主導権を譲らない。カドの安河内は自在に仕掛けて逆転まで。気配のいい小林京は鋭く切り込む。魚谷もエンジン素性は悪くない。

＜1＞福田宗平 調整を少し外したら下がり出す。グリップ感もないし、乗り心地も合わない。マシにはなっているんですけどね。エンジンはもう少し動いても良さそうなんですが…。

＜2＞内田圭 乗り心地が良くない。乗れないのでペラを叩き変える。足は調整が合っても普通じゃないですかね。

＜3＞魚谷香織 起こしでもたつく症状がある。行き足があまり良くないのかな。キャブを洗浄して、ペラももう少し水をつかませたい。

＜4＞安河内鈴之介 ターン回りは変わらずいい。直線は普通か普通よりちょっといい。乗り味もいい。

＜5＞小林京平 展開が良かった。前節の森野（正弘）さんのおかげで足は良さそう。このまま回転調整くらいで行こうかなと思う。

＜6＞品川二千翔 確実に良くなっている。いい人はいるけど、問題ない。