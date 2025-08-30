堂本光一、日本版ミュージカル『チャリチョコ』を「世界一」と絶賛！
堂本光一が11日、都内で行われたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の製作発表会見に、共演者の観月ありさ、小堺一機、鈴木ほのか、芋洗坂係長、岸祐二、彩吹真央、小金輝久、瀧上颯太、古正悠希也、演出のウォーリー木下と共に出席。再演の意気込みを語った。
【写真】頭からつま先まで完全なるウィリー・ウォンカな堂本光一
2023年に帝劇で日本版を初演し、そのオリジナリティ溢れるパフォーマンスと演出が大絶賛を博した本作。堂本はウィリー・ウォンカ役を演じたのだが、独自の解釈で魅力的に体現していると話題沸騰。この日もステージから飛び出てきたかのような舞台衣装姿で登場し、マイクと杖を間違えて話し始めるというおどけたパフォーマンスで、ウォンカらしさを表現した。
そんな堂本は3年前の初演を振り返り、「チャレンジもたくさんありましたが、東宝さんに騙された部分もあります。“チャーリーが頑張るから、ウォンカは立っているだけでいいよ”と言われたのに、ずっとしゃべっている！ 意外と大変な役でした（笑）」と明かす。その一方、「この作品のスタッフさんから“ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』、そしてウィリー・ウォンカという役は、光一くんが50〜60歳になってもやれるんじゃないか”と言われてうれしく思いました。世界各国で上演されているミュージカルではありますが、僕は日本版が世界一だと思っています。唯一無二のウォンカを演じられたらと思います」と再演の意気込みも述べた。
さらに、演じるウォンカについて「“残酷なことをやっているけど、どこか温かい愛情がある”というバランスは悩みながら演じています。皆さんに愛されて、気になる存在になればいいですね」という役作りについても語った堂本。そんな堂本と稽古やステージ上で掛け合っている小堺は、「お客さんより近い距離で光一くんを見ていますが、いつも“なんてキレイな顔をしているんだ”と思います。座長としてもとても頼もしい！」と絶賛する。
あまり一緒のシーンが少ないと話す観月も「ステージ袖で歌を聞いているのですが、毎回すばらしい安定感で、尊敬しています」。そして岸も「いつどんな時でも、舞台上では全員のことを見ている。役を演じながらも、演出的に俯瞰でモノを見られる人だと思います」と称賛するのだが、芋洗坂係長は「みかんや苺など、旬なものを差し入れてくださる。今年も期待しています！」とおねだりし、会場の笑いを誘っていた。
ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』は、2026年3月27日〜31日埼玉・ウェスタ川越にてオープニング公演ののち、4月7日〜29日東京・日生劇場にて上演。ほか、2026年5月に福岡公演、6月に大阪公演あり。
