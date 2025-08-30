エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、アリゾナ州テンピの球団施設でキャンプインした。

キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。打者１３人に対して４９球を投げ、安打性の当たりは１本だけで２三振を奪い、最速は９７マイル（約１５６キロ）をマーク。新しく取り組むナックルカーブも効果的に決まり「よかったんじゃないですか。今日は投げて非常によかった」と納得。「球速を含めてまだ上がっていく自信はある」と意気込みながら、ＷＢＣへ「優勝というのが当然唯一の目標」と闘志を燃やした。

メジャー８年目を迎える雄星。エンゼルス１年目だった昨季は、すべて先発で自己最多の３３試合に登板し、７勝１１敗、防御率３・９９をマークしてローテを守り抜いた。３月には第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で初めて侍ジャパン入り。ドジャース・山本由伸投手（２７）、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）とともに先発の中心として２連覇に導くことが期待されている。

昨年１２月にはこれまで縁のなかった侍ジャパン入りへの思いを「小、中、高、大、プロと、いろんなカテゴリーで（日本）代表というのありますけれども、今までご縁がなかったですから、何とか野球人生の中で一度はという思いは、ずっと持っていた。そういうチャンスがあれば、ぜひ前のめりで、考えたいなと思います」と意欲を示していた。

前日１０日（同１１日）には１９日に発売を予定する自著「こうやって、僕は戦い続けてきた。―『理想の自分』に近づくための７７の習慣」（ＰＨＰ研究所、１７６０円税込）の発刊に際してオンラインで取材に応じ「そこ（ＷＢＣ）に１００％に持って行くことを考えて今やってます。連覇しか目標はないと思いますから、少しでも貢献できるようにと思っています」と意気込んでいた。