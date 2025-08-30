株式会社コーセーは、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」より１６日から発売される「雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ジェル Ｎ」と「雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ミルク Ｎ」の新ＴＶ−ＣＭとして、ドジャース・大谷翔平投手が出演する「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇が、１３日から放映開始となることを発表した。

大谷はＣＭの中でレアなサングラス姿を披露し、豪快に水をまくシーンがあるなどさわやかな表情を見せ、汗や水に強い進化した「雪肌精」の日やけ止めをアピール。今回のＣＭ撮影に際し、経験を積むことでよりタフになったと感じることはという問いに「年齢を重ねるにつれていろんなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました。その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので、良いことも悪いことも、何事も、経験を積むことでよりタフになれるのかなと思ってます」と答えている。

また前出の商品など「雪肌精」のＵＶケア商品を対象として、大谷のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも展開される。期間は３月１６日〜５月２９日までで、対象商品を店頭またはオンラインショップでいずれか１品購入で、オリジナルグッズがプレゼントとなる（なくなり次第終了）。グッズは３月中旬に公開予定となっている。