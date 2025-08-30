エンゼルスの菊池雄星投手（34）がアリゾナ州メサのキャンプ初日にライブBPに登板した。

菊池は打者13人に対して49球、2安打、1四球、2三振だった。最速は97マイル（約156キロ）を計測した。また新球ナックルカーブも試し、登板を見守ったカート・スズキ新監督は「good pitch!」と絶賛した。

登板後の報道陣のインタビューで菊池は「良かったんじゃないですかね」と振り返り「最後、無理やりスピードを出しにいって97マイル出たので、出しすぎかなとは言われましたけど（笑）。スピードが出ていれば、あとは精度を高めていくだけなので」と語った。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することもあって例年よりも早い仕上がりとなっているが「早く仕上げる分には僕は全然苦にならない」とし「怪我をしない自信はありますが、する時はするので（笑）」と気にしていなかった。また「球速含めまだまだ上がっていく自信はあります」と手応えも口にした。

新球のナックルカーブも試し「初日にしては非常に気持ちよく終われたかなと思います」と充実感をにじませた。