◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・テゼーロ）

【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、２大会連続五輪の山本涼太（長野日野自動車）は、１５位にとどまった。

前半のジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で、１０２・５メートルの好飛躍を飛び３位につけた。上位を目指した後半距離（１０キロ）は、ぐしゃぐしゃになった雪に足を取られ、２・５キロを過ぎると遅れはじめ、メダル争いから早々に脱落した。「決してペースが速いわけではないが、少しずつ体力が削られているのがわかっていた」と敗因を分析した。

今夏は重点的にクロスカントリーの強化に励んだが、結果にはつながらなった。「雪山の登山という感じでちょっとスキーとは違うかなという感じ」とお手上げ状態だった。

今後は１７日（日本時間）の個人ラージヒル、１９日（同）の団体スプリントに出場する予定。「チームスプリントに関して言うと、昨日、（距離の）スプリントの試合ご覧になりましたか？ 女子の選手で４分近くかかっていた。これはかなり異例。よりクロスカントリーに重心が傾いている。ジャンプでどれだけ飛んでも、差が付きにくいということが特徴なのでかなりクロスカントリーに力を入れている選手が強いんだろうなという印象がある。つらい展開になると思います」と警戒していた。