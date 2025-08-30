◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、６大会連続五輪代表のベテラン、渡部暁斗（北野建設）は１１位にとどまった。

前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で１００メートルを飛びトップと４１秒差の１１位で後半の距離（１０キロ）をスタート。気温６度まで上がり、雪はざくざく。足を取られ順位を上げられなかった。

レース後、観戦に訪れていた国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長と対面。挨拶を交わした程度だが、「レース面白かったね。ゆっくり走っているように見えますね」と言われたと苦笑い。

それでも、「オリンピックのなかでは結構（お客さんは）入っている方だと思ったですけど。こうやって生で見てくれて、視聴率ありますよとアピールできたことは良かったんじゃないかな」と前向きに話した。

複合を巡っては、２０３０年フランス・アルプス五輪での除外が議論に上がっている。メダル常連国が一部に限られていることや、冬季五輪実施競技で唯一、女子種目がないことなどが理由だ。

ベテランは、Ｘに「ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）はノルディック複合の存続に対してＴＶ視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉うれしいです。頑張ります」と投稿していた。