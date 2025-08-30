◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・テゼーロ）

【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】 男子個人ノーマルヒルが行われ、３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）は、日本勢最高の１１位に入った。

前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で１１位につけ、トップと４１秒差で後半の距離（１０キロ）をスタートさせた。気温６度と高温。ざくざくとした雪に序盤から足を取られた。先頭集団もペースを上げきれないでいるが、自身も思うような走りができない。中盤以降、徐々に離され、トップと１分５２秒０差でラスト五輪の初戦を終えた。「コースがきついのにこんなに雪が深くなると…。追いつけそうに見えるけど、こっちはこっちでペースが上がってこないという。そんなことしているうちにじわじわ体力を削られた」と振り返った。

１０月に今季で引退を表明した。ラスト五輪の今大会で手応えをも感じ取っている。「今日のジャンプとかはちょっと奇跡的。あれをもっとラージでドカンとできれば」と１７日（日本時間）の個人ラージヒルに向けた。

五輪シーズンは、ここまでＷ杯で１３位が最高。ジャンプの調子が上がらず、苦戦が続いていた。２月に「満開の花を咲かせたい」と話していたものの、初戦は厳しい戦いとなった。