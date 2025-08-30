衆院選挙で大敗を喫した野党の中道改革連合は、新代表を決めるための代表選挙を、きょう告示します。立憲民主党出身の小川淳也氏と階猛氏が出馬の意向を示しています。

中道改革連合 野田佳彦 共同代表

「これも苦しい道、困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が出てくれば大変ありがたい」

中道改革連合はきのうの議員総会で、代表選をきょう告示し、あす投開票を行うことを正式に決めました。立候補に必要な推薦人は不要とし、決選投票も行わないことになりました。

中道改革連合 小川淳也氏

「一番過酷な時こそ、火中の栗は拾うべきだし拾いたい。良い結果に持っていくように全力を尽くしたい」

中道改革連合 階猛氏

「覚悟を持って立候補したい。土台作りから始めなくてはいけないと思っている。そのために汗をかく仕事をやりたい」

立憲民主党出身の小川淳也氏と階猛氏が立候補の意向を表明しました。

一方、立候補が取りざたされていた泉健太元立憲民主党代表は、立候補しない考えを明らかにしています。

中道の代表選は、きょう午前に立候補の届け出受付を行う予定です。