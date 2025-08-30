小堺一機、堂本光一の“美の魔力”に感嘆「きれいだなぁ」 本人は照れ笑い見せる
DOMOTOの堂本光一、タレントの小堺一機が11日、都内で行われたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の製作発表記者会見に登壇。小堺が舞台上で感じた堂本の“魔力”を明かした。
【写真】小堺一機が絶賛！思わず照れ笑いした”ウォンカ”堂本光一
記者から「光一さんに魔力を感じられているエピソードがありましたら…」と質問が飛び、おもむろにマイクを手に取った小堺。指名されると「あ、僕ですか？」としつつ、舞台上でのエピソードを披露した。小堺は「2幕で僕（チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役）とチャーリーはウォンカと対面するんですね。すごくドラマチックな演出で。前回もそうでしたけども、お客さんよりもすごく、本当このぐらい（顔の前に手を近づけて近さを表現）の近くで僕は見られるわけです」とシーンの状況を説明。
そして「きれいだなぁ…と思ってました」と感嘆の声を漏らした。これには堂本も照れ笑い。小堺は「なんてきれいな顔してるんだろうと思って、そういう気持ちで見ちゃいけないんですけど、『わぁ〜』っていう感じでいつも見てます」と明かし、「魔力でございます」と強調していた。
本作は、2023年に東京・帝国劇場で日本版を初演したミュージカルの再演。原作は、ロアルド・ダールの名作『チョコレート工場の秘密』。1964年の出版以来、児童文学の金字塔として世界中で読み継がれ、1971年・2005年には映画化。2013年に英・ウェストエンドでミュージカル版の初演を迎えると、週間チケット売上最高記録を樹立、2014年にはローレンス・オリヴィエ賞で衣裳デザイン賞、照明デザイン賞を受賞、のちにブロードウェイでも上演されるなど、エンターテインメント史に燦然と輝く大ヒット作。日本版初演は、日本オリジナルの新演出で届けた。
日本版翻訳・演出は、東京2020パラリンピック開会式の演出を手掛け、オリジナル・翻訳を問わず、話題の演劇・ミュージカル作品を数多く手掛けるウォーリー木下氏が担当。初演では、ウィリー・ウォンカを堂本光一が独自の解釈で魅力的に体現。観月ありさ、鈴木ほのか、芋洗坂係長、岸祐二、彩吹真央、小堺一機らが物語世界を鮮やかに彩った。2026年は、クリエイティブ・スタッフ＆キャストが再集結。本作のチャーリー・バゲット役には新たに、小金輝久、瀧上颯太、古正悠希也のトリプルキャストとなる。
オープニング公演として2月27日〜31日に埼玉・ウェスタ川越 大ホール、続いて4月7日〜29日に東京・日生劇場、5月6日〜28日に福岡・博多座、6月5日〜12日に大阪・フェスティバルホールが上演される。
会見には、観月、鈴木、芋洗坂係長、岸、彩吹、小金、瀧上、古正、木下氏も登壇した。
