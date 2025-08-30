小栗旬、「妥協は許さない」“真剣な表情”と“自然体”が光る、シュールな新CMに登場
俳優の小栗旬が、15日から放送される電力小売サービス「Looop でんき」新CM「電気代を気にする人シリーズ『居間』」篇に登場。冷静なツッコミから繰り広げられるシュールな世界観に注目だ。
【動画】自然体が光る!小栗旬のメイキング映像も公開
新CMでは電気代を気にする人シリーズと題し、日常の“電気代へのモヤモヤ”をシュールに表現。壮大な音楽と裏腹に、小栗の鋭いツッコミがギャップのコミカルなCMに仕上がっている。
また新CMの公開と合わせてメイキング映像も公開。窓の外から差し込む強烈な光を受けるシーンでは、表情に影が入らないよう顔の角度や腕の位置、表情の出方など、わずかな違いにも妥協せず丁寧に表現する姿が印象的だ。シーンの切り替え時に柔らかな表情を見せる場面も。真剣な表情と自然体の温かさが同居する、小栗ならではの雰囲気が映し出されている。
第2弾となる「電気代を気にする人シリーズ『バー』」篇も順次公開予定だ。
■インタビュー
――CM 撮影を終えての感想を教えてください。
ちょっとシュールな物語かなと思うので、その辺を楽しんでいただけたらいいなと思います。
――新電力についてはどう思われましたか？
約10年前から始まって自分たちもどこをどう選べばいいのか、この10年の間、なかなか悩みながらきています。それぞれ各社みなさん、いろいろな特典や形を取られていて。それによって皆さんが選ぶところが変わっていくのかなとは思うのですが、この「Looop でんき」も、今回CMを撮りましたが、まずは名前を覚えていただくところから始めていって。それが届いていって、皆さんが選びやすい会社として、この「Looop でんき」という名前も伝わっていったらいいなと思っています。
――「Looop でんき」の「おまかせ割」は、電気代が自動で安くなる仕組みです。ご多忙な小栗さんが、お仕事やプライベートで「これはおまかせしたい」と思うことはありますか？
任せられるなら、勝手にセリフが覚えられていたらいいなと思いますけどね。セリフを覚えるのは、誰かにおまかせしたい（笑）。自分が（現場に）行って頭に入っていたらうれしいですね。
――「Looop でんき」の、電気代がお得になる割引が始まりますが、小栗さんが最近「これは得したな」と思った出来事はありますか？
鞄の中に、自分が入れた覚えのない5000円札が入っていたのを見つけた時には「得したな」と思って、その5000円は未だに大事に取っております。
――CMでは「電気もったいないから」というセリフがありますが、小栗さんが「もったいない」とは思いながらも、ついやってしまうことを教えてください。
僕、ゴルフですぐ新しいボールを使いたがるんです。まだまだ使えるボールをいっぱい持っていて、それを使えばいいのに、すぐ新しいボールを開けてしまうのはもったいないなと思っています。新しいボールにしたら、もう少しスコアが良くなるんじゃないかと思って、新しいボールを開けてしまいます。
――CMの放映開始日は2026年春を予定していますが、小栗さんがこの春に、始めてみたいことや挑戦したいことはありますか？
去年からちゃんと自分で鞄を持ち歩くようになったんです。毎日鞄を持っているので、「手帳」を持とうと思っていて。今年はちゃんと手帳で、スケジュールを管理できる人間になりたいなと思っております。
――CMをご覧になる皆様にメッセージをお願いします。
非常に面白いCMが作れたと思っております。CMを楽しむのと同時に、この「Looop でんき」という名前をぜひ皆さんに覚えていただいて、皆さんの生活の中のひとつの選択肢になっていってくれることを祈っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
