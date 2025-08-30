『ピクサーの世界展』東京開催 『トイ・ストーリー』から『インサイド・ヘッド』まで再現
世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員してきた没入型体験イベント『ピクサーの世界展 あなたが夢見た物語の世界へ』が、2026年3月20日から東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催される。ピクサー・アニメーション・スタジオの監修のもと制作された本展は、日本では初開催となる。
【別カット】『モンスターズ・インク』の世界にも！
本展は、ピクサー作品の映画のワンシーンを実物大スケールで再現し、来場者が物語の世界に入り込める体験型イベントだ。会場内には、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった長年親しまれてきた名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』など近年の話題作まで、世代を超えて愛される作品の世界が広がる。24体以上の等身大キャラクターがリアルなセットの中に登場し、映画の主人公になったかのような没入感を味わえる構成となっている。
これまでスペインのバルセロナやブラジルのリオデジャネイロ、韓国・ソウル、イギリス・ロンドンなどで開催され、各地で高い評価を受けてきた同展。ピクサー作品が描いてきた「温かさ」や「希望」、そして無限の想像力を体感できる点が支持を集め、世界的ヒットを記録してきた。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる内容で、家族や友人同士での来場も想定されている。
チケットは2026年2月20日午前10時から前売券の販売を開始予定。会期は3月20日から5月31日までで、原則として月曜は休館となる。開館時間は午前10時からよる8時50分までで、開催日によってはよる10時50分まで延長される日もある。
【展覧会概要】
・タイトル：「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ
・開催期間：3月20日（金・祝）〜5月31日（日）
・開催場所：CREVIA BASE Tokyo（東京都江東区豊洲6-4-25）
【別カット】『モンスターズ・インク』の世界にも！
本展は、ピクサー作品の映画のワンシーンを実物大スケールで再現し、来場者が物語の世界に入り込める体験型イベントだ。会場内には、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった長年親しまれてきた名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』など近年の話題作まで、世代を超えて愛される作品の世界が広がる。24体以上の等身大キャラクターがリアルなセットの中に登場し、映画の主人公になったかのような没入感を味わえる構成となっている。
チケットは2026年2月20日午前10時から前売券の販売を開始予定。会期は3月20日から5月31日までで、原則として月曜は休館となる。開館時間は午前10時からよる8時50分までで、開催日によってはよる10時50分まで延長される日もある。
【展覧会概要】
・タイトル：「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ
・開催期間：3月20日（金・祝）〜5月31日（日）
・開催場所：CREVIA BASE Tokyo（東京都江東区豊洲6-4-25）