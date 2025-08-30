MISAMO「Confetti」、「急上昇ランキング」1位【オリコンランキング】
ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの「Confetti」が、12日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率155.0%を記録し、1位を獲得した。
【動画】MISAMO「Confetti」MV
2月4日に発売された最新アルバム『PLAY』は同日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得している。
そのほか、同ランキングには2月1日に放送された『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演したback numberの楽曲が2作ランクイン。5位には同番組内でバンドのファンとしてVTR出演したKing & Prince・永瀬廉が紹介した「日曜日」や、10位には2015年8月にCDシングルとしてリリースされた「手紙」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
