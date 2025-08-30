指原莉乃プロデュース・≠ME、ライブ映像が“自己最高”を記録 自身初1位に蟹沢萌子が喜びコメント【オリコンランキング】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の結成6周年記念ライブを収めた音楽映像作品『≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』が、12日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自己最高初週売上を記録し、自身初の1位を獲得した。
【動画】≠ME『≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』ダイジェスト
初週売上は、DVD：1.2万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.4万枚で、「週間DVDランキング」1位、「週間BDランキング」5位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においては、合計売上：1.6万枚で2025年3月31日付『≠ME 全国ツアー2024「やっと、同じクラス」ツアーファイナル 横浜アリーナ』の初週売上1.3万枚（12,570枚／DVD：1.1万枚、BD：0.1万枚）を上回り、自己最高初週売上を更新した。
本作は、2025年2月1日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された、≠MEの結成6周年記念コンサートの模様を収録した映像作品となっている。
■≠MEリーダー・蟹沢萌子、コメント
まるでテーマパークのような、≠MEのカラフルな色がギュッと詰まった6周年コンサート。大切な作品がたくさんの方に届き、すごく嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。
≠MEを好きでいてくださる方はもちろん、初めて出逢ってくださる皆さんにも観ていただきたい作品になっています。
集大成とも言えるコンサート、何度でもご覧ください！
そしてKアリーナ横浜での7周年コンサートまで、あと少しとなりました。
このステージから更に成長した今の私達に是非会いに来ていただけたら嬉しいです。
最高の時間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
初週売上は、DVD：1.2万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.4万枚で、「週間DVDランキング」1位、「週間BDランキング」5位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においては、合計売上：1.6万枚で2025年3月31日付『≠ME 全国ツアー2024「やっと、同じクラス」ツアーファイナル 横浜アリーナ』の初週売上1.3万枚（12,570枚／DVD：1.1万枚、BD：0.1万枚）を上回り、自己最高初週売上を更新した。
本作は、2025年2月1日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された、≠MEの結成6周年記念コンサートの模様を収録した映像作品となっている。
■≠MEリーダー・蟹沢萌子、コメント
まるでテーマパークのような、≠MEのカラフルな色がギュッと詰まった6周年コンサート。大切な作品がたくさんの方に届き、すごく嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。
≠MEを好きでいてくださる方はもちろん、初めて出逢ってくださる皆さんにも観ていただきたい作品になっています。
集大成とも言えるコンサート、何度でもご覧ください！
そしてKアリーナ横浜での7周年コンサートまで、あと少しとなりました。
このステージから更に成長した今の私達に是非会いに来ていただけたら嬉しいです。
最高の時間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞