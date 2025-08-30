化粧品大手「コーセー」（本社・東京都中央区）は12日、同社が展開するグローバルスキンケアブランド「雪肌精」などの広告モデルを務めるドジャース・大谷翔平投手（31）が日やけ止め「雪肌精スキンケアUVエッセンスジェルN」と「雪肌精スキンケアUVエッセンスミルクN」（16日発売）の新テレビCMに出演すると発表した。

新テレビCMは「雪肌精のタフ膜UV」編として13日から放映が始まる。

今回のCMは数々の逆境に負けず、自身だけの道を切り拓いてきた大谷の姿に、汗・水にも負けない進化した雪肌精の「タフ膜UV」の強さが重ね合わせられており、大谷が日やけ止めを塗り、水をまくシーンが映し出されている。珍しいサングラス姿を披露しているほか、イタズラっぽい表情で水をまく姿も見られる。

「雪肌精のタフ膜UV」にかけて、「経験を積むことで、よりタフになったと感じることは？」という質問に大谷は「年齢を重ねるにつれて色んなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました。その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので、良いことも悪いことも、何事も、経験を積むことでよりタフになれるのかなと思ってます」と語った。

YouTubeの雪肌精公式チャンネルではテレビCMの他、メイキング映像やインタビュー動画を視聴することができる。