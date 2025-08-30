二宮和也主演の映画『8番出口』、BDランキング1位【オリコンランキング】
世界的ブームを巻き起こしたゲーム「8番出口」を、二宮和也主演で実写化した『映画『8番出口』Blu-ray 豪華版』が、12日発表の最新「週間Blu-ray Discランキング」（以下BD）において、週間売上1.0万枚で1位を獲得した。
【動画】映画『8番出口』DVD＆BD告知の映像
DVDは豪華版と通常版の2形態、BDは豪華版のみで発売されており、同日付「週間DVDランキング」では豪華版が3位、通常版が5位にランクイン。「週間BDランキング」では豪華版が1位に初登場し、いずれの形態も各ランキングでTOP5入りした。
本作は、昨年8月29日に全国公開され、興行収入51.7億円を記録（興行通信社調べ）。インディーゲームクリエーター・KOTAKE CREATE氏が1人で制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録、SNSで空前のブームを巻き起こした同名ゲームが原作となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
【動画】映画『8番出口』DVD＆BD告知の映像
DVDは豪華版と通常版の2形態、BDは豪華版のみで発売されており、同日付「週間DVDランキング」では豪華版が3位、通常版が5位にランクイン。「週間BDランキング」では豪華版が1位に初登場し、いずれの形態も各ランキングでTOP5入りした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞