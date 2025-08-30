DOMOTOの堂本光一（47）が11日、都内で主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の製作会見に出席した。

世界的なベストセラーが原作で、2023年に東京・帝国劇場で初演した日本版の再演。人間不信な主人公、ウィリー・ウォンカが経営するチョコレート工場に、子供ら5人を招待する物語。心優しい男の子、チャーリー・バケットが奇跡の体験するファンタジーだ。

3年ぶりにド派手なウィリー・ウォンカの衣装に袖を通して臨んだ会見では、右手に持っていたステッキをマイクに見立てて話し始める“ボケ”を展開。横に座っていたタレントの小堺一機（70）らに「逆、逆、逆」と、左手に持っていたマイクを指差され、慌てる様子を見せて会場を和ませていた。

久しぶりの役衣装については「やっぱり大変ですよ。慣れないです。メイクもそうですし。普段がズボラな方なので、ブーブー言いながらやっていました」と苦労を明かしていた。

初演の出演依頼を受けた際、「『チャーリーが頑張るから、立っているだけでいいよ』と言われていたんです。でも特に2幕はずっとしゃべっているし、意外と大変な役でした」とチャレンジが多かったことを回想。「僕はずっと『Endless SHOCK』という舞台をやらせていただいたんですけど、『この役も、光一が50、60歳になってもできる役なんじゃないか』って周りのスタッフに言われた。最初は、だまされていたんですけど、気持ちが変わりました。この作品は、世界中で上演されていますが、日本版が唯一無二の最高のものだと思っています」と胸を張った。

演出家のウォーリー木下（54）は堂本が演じるウォンカについて「生きているのか、死んでいるのか分からない不思議な人物。稀有（けう）な人物を演じていただく難しさがありましたが、顔の角度を変えると、悪魔にも天使にも見える本番を見て、（堂本が）お客さんに解釈を委ねたいんだと気づきました。前回よりも怪しいものになっていると思います」と期待していた。

堂本は「この役はすごく計算されているんだけど、お客様には自由に（感じてほしい）。自由になればなるほど輝いていく役だと思っています。自由になるためには追求していかないといけない。精進して、自由に泳げるように。そこまでいけたらいいなって思っています」と意気込んだ。

再演では、子役のチャーリーはオーディションで決まった新キャストが、トリプルキャストで務める。

会見では小金輝久（10）、瀧上颯太（11）、古正悠希也（9）から「とびきり最高のプレゼントがあります！」とゴールデンチケットが入った縦75センチ、横1.5センチの巨大なチョコレートを贈られた堂本。

アルミホイルをめくり、本物のチョコレートが入っていることに気づくと「すご！」と絶句。板チョコ200枚を使った甘い贈り物を受け取ると「稽古場でみんなで分けたい」と笑顔を見せていた。

3月27〜31日に埼玉・ウエスタ川越でオープニング公演を開催。4月7〜29日は東京・日生劇場。5月6〜28日は福岡・博多座。6月5〜12日は大阪・フェスティバルホールで上演する。