¡ÚDOMOTO¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡Û¥Á¥ã¥ê¥Á¥ç¥³½é±é¤Ç¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Ï¡Ö50¡¢60¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ëÌò¡×¤È¼þ¤ê¤«¤é¤âÂÀ¸ÝÈ½¡¡Íê¤â¤·¤¤¿·¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤Û¤Î¤«¤µ¤ó¡¢°òÀöºä·¸Ä¹¤µ¤ó¡¢´ßÍ´Æó¤µ¤ó¡¢ºÌ¿á¿¿±û¤µ¤ó¡¢ÆüËÜÈÇËÝÌõ¡¦±é½Ð¤Î¥¦¥©¡¼¥ê¡¼ÌÚ²¼¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¡£2013Ç¯¤Ë±Ñ¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤Î½é±é¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤ÇÆüËÜÈÇ½é±é¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡×¤ÎÉñÂæÊ±Áõ¤ÇÅÐ¾ì¡£½é±é¤«¤é3Ç¯·Ð¤Á¡¢Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤ÏËë¤ò³«¤±¤ë»þ¤ËÂô»³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿áàÅìÊõ¤µ¤ó¤«¤éñÙ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆóËë¤ÏÆÃ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂçÊÑ¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿á¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
Â³¤±¤Æ¡¢àÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤º¤Ã¤È¡ØSHOCK¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¡Ø¥Á¥ã¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Î¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡×¤È¤¤¤¦Ìò¼«ÂÎ¤â50¡¢60¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡ÖÂç»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æà¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤¬À¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥¦¥©¥ó¥«¡×¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤ÈºÆ±é¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ²ËÜ¤µ¤ó¤ÏàÆÇÆÇ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Î½ã¿è¤µ¤È¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤Î»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤É¤³¤«²¹¤«¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¤Î¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãý¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ·É¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ó¥«¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤á¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¿·¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ð¥²¥Ã¥ÈÌò¤Ë¤Ï¾®¶âµ±µ×¡Ê¤³¤¬¤Í¤Æ¤ë¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¡¢Âí¾åñ¥ÂÀ¡Ê¤¿¤¤¬¤ß¤½¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¡¢¸ÅÀµÍª´õÌé¡Ê¤Õ¤ë¤·¤ç¤¦¤æ¤¤ä¡Ë¤µ¤ó¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£²ñ¸«¤Ç3Ì¾¤¬Ìò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£á¤È¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤éàÇ¯Îð¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤Ã¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤âÈà¤é¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤âºÇ¶á¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö½çÈÖ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âô»³¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ë¡Ö¥Ô¥å¥¢¡¦¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£á¤ÈÏÃ¤¹¤Èà¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤ÈÍ¥¤·¤¤´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
