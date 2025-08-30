◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合個人ノーマルヒル(大会6日目/現地11日)

ノルディック複合個人ノーマルヒルでは、今季で引退を表明している渡部暁斗選手が日本勢トップ11位でフィニッシュしました。

前半のジャンプで11位につけた渡部選手は、粘り強いランで11位フィニッシュ。ジャンプでは上回っていた山本涼太選手も抜いて日本人トップでした。

2006年のトリノ大会から6大会連続出場の37歳レジェンド。「今日できるベストに近いパフォーマンスはできた。メダルには届きませんでしたけれど、苦しんでいた中で、自分の持っているものは出せた」と振り返りました。

また前半のジャンプ後には、スキージャンプ女子ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希選手と談笑。「いいジャンプでしたねって声をかけてもらって、緊張しましたかって話をしました」と同じ所属チームの後輩との会話を明かし、「僕もドキドキしながら飛んだので、彼女ほどのいいジャンプはできませんでしたけれどね」と笑顔。「こうやって違う種目の選手が見てくれているのもオリンピックかな」と笑みを浮かべました。

渡部選手はこのあと、個人ラージヒル、団体ラージヒルにも出場予定。「今日は日本のいい時間に試合ができて、日本の皆さんにコンバインドを見ていただいてうれしく思います。現地の日本の声もすごく力になりましたし、テレビで見てくれる皆さん、SNSでメッセージをくれる皆さん、本当に最後のオリンピックを戦う中で皆さんの声が力になっています。引き続きよろしくお願いします」と感謝の思いを語りました。