株式会社コーセーが、グローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、１６日に発売される日やけ止め「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスジェルＮ」と「雪肌精スキンケアＵＶエッセンスミルクＮ」の新ＣＭとして、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平投手が出演する「雪肌精のタフ膜ＵＶ」篇を１３日から放映すると発表した。

大谷は同社とグローバル広告契約を締結しており、２３年から広告に出演。最新作となった同ＣＭでは、大谷が日やけ止めを塗り、サングラス姿で豪快に水を撒くシーンが登場。メイキング映像では、水しぶきを浴びながらも、終始満面の笑顔で撮影を楽しむ大谷の様子が垣間見えるという。

同社インタビューで「経験を積むことで、よりタフになったと感じることは？」と問われると、大谷は「年齢を重ねるにつれて色んなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました。その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので、良いことも悪いことも、何事も、経験を積むことでよりタフになれるのかなと思ってます」と回答した。