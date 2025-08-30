堂本光一（47）が11日、主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」制作発表会を都内で行った。3年ぶりの再演に「経験や思い出が色濃く残っている作品」と思いを語った。

堂本演じるウィリー・ウォンカのチョコレート工場に5人の子供と家族が招待され、謎めいた体験をしていく物語。人気児童文学をもとに13年に英国で初演され、世界各国で上演。ジョニー・デップ主演による映画版（05年）でも知られる。23年に日本初演され、堂本のほか、観月ありさ（49）、小堺一機（70）ら豪華キャストが再集結した。

堂本は初演を振り返り「『立っているだけでいい』と東宝さんにだまされ、フタを開けてみたらずっとしゃべっている大変な役だった」と笑わせた。一昨年、24年間続けた主演ミュージカル「SHOCK」に終止符を打ったばかり。ウォンカ役について、周囲から「光一が50、60になってもできる役」と言われたことがうれしかったとし、「世界各国で上演されているが、日本版が世界一だと思っている。唯一無二のウォンカを演じられたら」。

会見では、チャーリー役の小金輝久（10）、瀧上颯太（11）、古正悠希也（9）のしっかりした受け答えにリスペクトしきり。「もっとテキトーにやれ」と懇願し「頼もしい。ついていきます」と話していた。

3月27日から埼玉・ウェスタ川越で開幕。4月7日から東京・日生劇場など。

○…この日は一足早いバレンタインプレゼントとして、チャーリー役の3人から堂本に「手作りウォンカ・チョコレート」が贈られるサプライズも。板チョコを200枚使用した150×75センチの特大サイズで、物語の重要アイテム「ゴールデンチケット」をデザインした。堂本は「すごっ。うれしいです。けいこ場でみんなが潤いますね」と大喜びだった。