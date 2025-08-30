木村拓哉（53）と歌手工藤静香（55）の長女で、モデル兼フルーティストのCocomi（24）と、ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（31）が、13日から放送されるNTTドコモのサービス「ahamo」の新テレビCM第1弾「シンプる？アイナ×Cocomi」篇に出演することが11日、分かった。

「シンプる？アイナ×Cocomi」篇“は「シンプルさ」をテーマに、複雑な条件に振り回されることなく、自分らしく生きることの大切さを伝える。「ahamo」のシンプルで明快なサービスの世界観を表現。複雑なモニュメントの前で会話する2人が、複雑な世界の「もやもや感」から解放された晴れやかな様子が見どころといい、「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝える。

撮影を終えてCocomiは「いつもプライベートでも仲良くさせていただいているアイナと共演させていただけたことと素晴らしいスタッフやクルーの皆さんと一緒に撮影できたことが本当に楽しくて、終始笑顔で撮影を終えることができました」と話した。「アドリブでちょっと話したり、笑い合ったりするのがとても楽しくできたので、一生の思い出になりました」と喜んだ。

アイナも「こうやってプライベートで一緒にランチしたり、ワンちゃん同士を連れて遊んだりする、私の大好きな友達のCocomiと撮影させていただけたことがまず本当にうれしかったです」と明かし、「2人ともとてもリラックスして挑ませていただけたので、感謝でいっぱいです」と伝えた。

Cocomiは「プライベートでも仲良くしているけど、仕事でも一緒に共演するというのが本当に初めての経験なので、めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返り、「（共演が）決まったときにすぐ『この日会えるね』っていう連絡をしていました。今日はプレゼント交換して、私は自分が育てている多肉植物を植え替えしてプレゼントしました」と告白。アイナは「衝撃のプレゼントでしたね。鉢もかわいらしい緑色のものを選んでくれて、そこに多肉植物のちっちゃいやつを星みたいに並べてくれて。今朝プレゼントしてくれたんですよ。めっちゃ粋な人」と感謝した。Cocomiは「私はアイナのグッズと撮影用のライトをもらっちゃって。大ハッピーです」と明かした。