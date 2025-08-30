◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子１０００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は１分９秒８５で２４位だった。今大会開会式では日本選手団の旗手を務めた２５歳。本命の５００メートルでは２大会連続のメダル獲得を狙う。

今大会初のレースを終え、森重は「狙っていたところ、目標としていた部分には届かなかったが、まず１レース目雰囲気を味わえたということで、いいレースになった」と感触を語った。

入りの２００ｍと６００ｍまでのタイムをターゲットにしていており、反省点については「 １週のラップが２５秒かかってしまって。自分の求めていたタイムが２４秒中盤だったので、そこが出なかったのが今日のレースのちょっとだめだったかなというところ」とした。

本命の５００ｍに向けては「２００は１６秒２で、そこそこいいタイムで入れた。コーナーを走る感覚は得られたので、そこは良かったかなと思っています」とし「歓声があって、すごい背中を押される感覚で、レース自体は楽しめたが、そこに結果を求めていかないと行けない。そこに集中して次の５００はやっていければ。今日の反省点を踏まえつつ、この４年間やってきたことを出し切って後悔のないようなレースをできればいいかなと思います」と意気込んだ。

森重は小学２年の時「別海スケート少年団白鳥」のチラシを見て「やりたい」と始めたスケート。山形中央高時代は目立った実績はなかったが、専大３年時の２１年に全日本距離別選手権で初優勝。そのまま五輪切符をつかみ、２２年北京大会では５００メートル銅メダルを獲得した。

あれから４年。「日本のトップを守ってきた」と短距離エースとして、世界と戦い続けた。２４年にチームを作り、自身で練習メニューを考える日々。研究を重ね、五輪でメダル獲得をも目的に複数の選手と切磋琢磨してきた。

今大会では開会式で旗手の大役も務めた。選手たちには「開会式に出よう」と呼びかけるリーダーシップも持ち合わせる。「色んな声援を受けて、競技に対して気持ちが上がった」と約７万人収容の「サンシーロ」で大歓声を浴びた。本命の５００メートルで大きな力に変える。

◆森重航（もりしげ・わたる）２０００年７月１７日、北海道・別海町生まれ。２５歳。小学２年でスケートを始め、山形中央高２年時の全国高校選抜で５００メートル、１０００メートルの２冠。１９年に専大に進学し、１年時に５００メートルでジュニアＷ杯優勝。世界ジュニア選手権、世界大学選手権３位。１７５センチ。８人きょうだいの末っ子。