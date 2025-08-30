◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 フィギュアスケート（2026年2月11日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子SPから一夜明けた11日、2位発進となった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が競技会場に隣接するリンクで行われた公式練習に参加した。

中2日で迎える13日のフリーに向けて調整。冒頭からジャンプを確認し、フリーに組み込む予定の4回転フリップも1本だけ跳び、その1本で着氷した。その後には、構成に入っていない4回転ループも跳んで着氷した。

練習後、4回転ループについて問われると「サプライズで」と笑顔。「メディアの人が思ったよりも多かったので。やってみようかなと」と茶目っ気たっぷりに話し、構成には「入れはしないです」と続けた。

「今日は調整だけだったけど、SPが終わって、そこまで疲労を感じずに調整できている。明日も練習だけなので、しっかりと調整したい」

体の状態は充実しており、4回転フリップに関しても「問題ないです。一回でしっかりとできたので」と自信の表情を浮かべた。今回、フリーには新衣装で臨む予定。イメージを聞かれると「秘密です」と笑った。

首位のイリア・マリニン（米国）とは5・09点差。06年トリノ五輪女子フリーで荒川静香が逆転金メダルを獲得した開催地イタリアのオペラ曲で勝負に挑む。