◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選の１回目の試技を８３・００点で終えた。

大けがを負ってから２５日。まるでけがを感じさせない高いエアで、いきなり「スイッチバックサイド９００」を放ち、ラストは「フロントサイドダブルコーク１４４０」を決めた。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲と大けがを負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せた。

◆平野 歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟・村上市生まれ。２７歳。４歳の時、３つ年上の兄・英樹（えいじゅ）さんの影響でスケートボードを始め、その半年後からスノーボードを始めた。２０１４年ソチ、１８年平昌五輪のスノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）で２大会連続の銀メダル。新潟・開志国際高を卒業後、日大スポーツ科学部に進学。東京五輪はスケートボード・パーク予選１４位で敗退。２２年北京五輪ＨＰで日本スノーボード界初の金メダル。１６５センチ。