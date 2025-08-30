ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均 50059.03（-129.11 -0.26%）
ナスダック 23049.05（-53.42 -0.23%）
CME日経平均先物 58050（大証終比：+450 +0.78%）
欧州株式11日終値
英FT100 10472.11（+118.27 +1.14%）
独DAX 24856.15（-131.70 -0.53%）
仏CAC40 8313.24（-14.64 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.506（+0.054）
10年債 4.172（+0.030）
30年債 4.810（+0.026）
期待インフレ率 2.330（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.792（-0.016）
英 国 4.476（-0.030）
カナダ 3.340（-0.022）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.02（+1.06 +1.66%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5095.90（+64.90 +1.29%）
ビットコイン（ドル）
66873.69（-1739.99 -2.54%）
（円建・参考値）
1022万2312円（-265975 -2.54%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
