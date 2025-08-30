NY株式11日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均　　　50059.03（-129.11　-0.26%）
ナスダック　　　23049.05（-53.42　-0.23%）
CME日経平均先物　58050（大証終比：+450　+0.78%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10472.11（+118.27　+1.14%）
独DAX　 24856.15（-131.70　-0.53%）
仏CAC40　 8313.24（-14.64　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（+0.054）
10年債　 　4.172（+0.030）
30年債　 　4.810（+0.026）
期待インフレ率　 　2.330（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.792（-0.016）
英　国　　4.476（-0.030）
カナダ　　3.340（-0.022）
豪　州　　4.757（-0.072）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.02（+1.06　+1.66%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5095.90（+64.90　+1.29%）

ビットコイン（ドル）
66873.69（-1739.99　-2.54%）
（円建・参考値）
1022万2312円（-265975　-2.54%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ