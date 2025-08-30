[2.11 プレミアリーグ第26節](エティハド スタジアム)

※28:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 15 マーク・グエヒ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 33 ニコ・オライリー

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 68 マックス・アレイン

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 2 ケニー・テテ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 30 ライアン・セセニョン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 19 サムエル・チュクウェゼ

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコント

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 6 ハリソン・リード

MF 14 オスカー・ボブ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 9 ロドリゴ・ムニス

FW 22 ケビン

監督

マルコ・シウバ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります