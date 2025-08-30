マンチェスター・Cvsフルハム スタメン発表
[2.11 プレミアリーグ第26節](エティハド スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 14 オスカー・ボブ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 6 ハリソン・リード
MF 14 オスカー・ボブ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります