◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、前半の８組を終えて、初出場の山田和哉（ウェルネット）が１分０９秒３８で座暫定９位、森重航（オカモトグループ）が暫定１３位で、それぞれのレースを終えた。後半の８組で日本記録保持者の野々村太陽（博慈会）が出場する。

日本選手団の旗手を務めた森重は最初のレースを終えて「狙ってたところ、目標に届かなかった。自分の求めていたタイムが出なかったのがダメだった」と話した。本命の５００ｍに向けては「コーナーの走る感覚は得られて良かった。結果を求めていかないといけないので集中して５００ｍに臨みたい。反省点を踏まえてて４年間やってきたことを出し切って後悔ないレースをしたい」と意気込んだ。

初出場の山田は「普段緊張しないタイプなのに、緊張してフライングするかどうかになってしまった。オリンピックの洗礼を食らった。気持ちが浮ついているのが分かり難しいレースだった」と悔しがった。残る個人種目の１５００ｍとメダルを狙う男子団体追い抜きに向けて「パシュートをやり切って、個人の１５００ｍも残っているので自分の滑りができるようにしたい」と語った。