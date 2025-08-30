ドジャースはエバン・フィリップス投手（31）と再契約したことを11日（同12日）に発表した。エバンとの再契約により6日（同7日）にレッズから復帰することが発表されたベン・ロートベット捕手（28）を再びDFA（40人枠から外す）した。

同球団は「ドジャースは右投手エバン・フィリップスと1年650万ドルの契約を結んだ」と発表するとともに「40人枠を確保するため、ドジャースは捕手ベン・ロートベットを指名処分とした」と伝えた。

フィリップスは昨年6月にトミー・ジョン手術を受け、同年11月にノンテンダーFAとしていた。ただ、これは2026年の年俸がアービトレーション（調停）のプロセスを通すと、少なくとも600万ドル（約9億6千万円）に達する可能性があったからだとされ、再契約の意向を示していた。

右腕は18年にブレーブスでメジャーデビュー。オリオールズなどを経て、21年途中からドジャースでプレーし、23年からは守護神となった。昨季は18セーブを記録も右肩腱板断裂でワールドシリーズ前に離脱。今季も開幕を負傷者リスト（IL）で迎えた。4月中旬に復帰し、7試合に登板も5月上旬に右腕前腕の張りを訴えて再度、IL入り。その後、6月に右ひじ側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今季の残りシーズンを全休した。

ロートベットは昨季7月末のトレードでレイズから加入し、ワールドシリーズ連覇に貢献したが11月にレッズへの移籍が発表された。わずか3カ月後の今月6日に電撃復帰が発表され、その際に救援左腕アンソニー・バンダ投手が40人枠から外れている。