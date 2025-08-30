アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間）、米国・フロリダ州でキャンプ初日を迎えた。

練習前に日米メディアに対応し、WBCに臨む侍ジャパンの予備登録選手に選ばれたことについて問われると、「日本代表のメンバーからケガ人を出さずに優勝してもらうのがベスト。僕自身もそれを望んでいます」と前置きした上で、「万が一、ケガ人が出たりとか、代表として必要としてくれたり、自分でも行けそうだなという時があれば行きたいなとは思いますね」と緊急出場の意思を説明した。

その後、アストロズのデイナ・ブラウンGMもメディア対応。今井のWBC予備登録については前日に話し合ったという。その件に関して、「我々としては通常通り、彼を先発投手として仕上げていくつもりだ。（WBCに）もし出場することになれば、おそらくリリーフとしての起用になるだろう。日本代表側は投手陣が豊富なので、彼を必要としないだろうとは思っている。ただ、もし必要になれば、途中でつまずくことがないようにプランを整える」と述べた。

ブラウンGMは「できることなら、こちらのやり方で計画通りに投手を仕上げていきたいという思いは常にある」としながらも、「最終的には本人の判断だ。行きたいのであれば、それは彼らの選択になる」と今井の意思に任せる意向を述べた。（ウエストパームビーチ・杉浦大介通信員）