ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は下げ渋るも小幅安 ナスダックもマイナス圏
NY株式11日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 50153.80（-34.34 -0.07%）
ナスダック 23026.93（-75.54 -0.33%）
CME日経平均先物 58135（大証終比：+535 +0.92%）
欧州株式11日終値
英FT100 10472.11（+118.27 +1.14%）
独DAX 24856.15（-131.70 -0.53%）
仏CAC40 8313.24（-14.64 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.495（+0.043）
10年債 4.149（+0.006）
30年債 4.787（+0.003）
期待インフレ率 2.325（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.792（-0.016）
英 国 4.476（-0.030）
カナダ 3.325（-0.037）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.07（+1.11 +1.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.10（+69.10 +1.37%）
ビットコイン（ドル）
66178.56（-2435.12 -3.55%）
（円建・参考値）
1012万3334円（-372500 -3.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50153.80（-34.34 -0.07%）
ナスダック 23026.93（-75.54 -0.33%）
CME日経平均先物 58135（大証終比：+535 +0.92%）
欧州株式11日終値
英FT100 10472.11（+118.27 +1.14%）
独DAX 24856.15（-131.70 -0.53%）
仏CAC40 8313.24（-14.64 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.495（+0.043）
10年債 4.149（+0.006）
30年債 4.787（+0.003）
期待インフレ率 2.325（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.792（-0.016）
英 国 4.476（-0.030）
カナダ 3.325（-0.037）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.07（+1.11 +1.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.10（+69.10 +1.37%）
ビットコイン（ドル）
66178.56（-2435.12 -3.55%）
（円建・参考値）
1012万3334円（-372500 -3.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ