NY株式11日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　50153.80（-34.34　-0.07%）
ナスダック　　　23026.93（-75.54　-0.33%）
CME日経平均先物　58135（大証終比：+535　+0.92%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10472.11（+118.27　+1.14%）
独DAX　 24856.15（-131.70　-0.53%）
仏CAC40　 8313.24（-14.64　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.495（+0.043）
10年債　 　4.149（+0.006）
30年債　 　4.787（+0.003）
期待インフレ率　 　2.325（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.792（-0.016）
英　国　　4.476（-0.030）
カナダ　　3.325（-0.037）
豪　州　　4.757（-0.072）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.07（+1.11　+1.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.10（+69.10　+1.37%）

ビットコイン（ドル）
66178.56（-2435.12　-3.55%）
（円建・参考値）
1012万3334円（-372500　-3.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ