¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û£±£°Âå½÷»ÒÁª¼ê¤¬ÈðëîÃæ½ýÈï³²¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»ä¤ËÁþ¤·¤ß¤¬¡Ä¡×º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¼ºÇÔ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¡Ê£±£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£±£°Âå¤Î½÷À¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÎÈï³²¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤¬¶â¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ï´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÇÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥«¥Ä¥Ú¥ë¡¦¥È¥Þ¥·¥ã¥¯ÍÊ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï£±²óÌÜ¤Ç£±£±°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£²²óÌÜ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âàÀïÈÈá¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±ÈÖ¼ê¤òÌ³¤á¤¿£±£¹ºÐ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¥Ý¥é¡¦¥Ù¥ë¥È¥Õ¥¹¥«¤À¡£Æ±Áª¼ê¤Ï£¸£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë½ª¤ï¤ê¼ºÇÔ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤ä²ÈÂ²¤Þ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¼ã¼êÁª¼ê¥Ý¡¼¥é¡¦¥Ù¥È¥Õ¥¹¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÏÁþ°¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±Áª¼ê¤¬¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÇÉÝ¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÁþ¤·¤ß¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤Éî¿«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¹ñ¤ÎÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö¥Ý¥é¡¦¥Ù¥È¥Õ¥¹¥«Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÈÜÎô¤ÊÁþ°¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¸å¤âÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈãÉ¾¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¹¶·â¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñ¤Î¶¥µ»ÃÄÂÎ¤¬ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÈðëîÃæ½ý¤ÏËÐÌÇ¤Ë»ê¤é¤º¡£¸ÞÎØ¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£