球団発表

ドジャースは11日（日本時間12日）、エバン・フィリップス投手と1年650万ドル（約9億9000万円）で契約を結んだと発表した。ベン・ロートベット捕手をメジャー出場前提の40人枠から外した。

31歳のフィリップスは昨季7試合登板し、勝敗つかず、防御率0.00。5回2/3で6奪三振、2四球の内容だったが、5月下旬に右肘のトミー・ジョン手術を受けて戦線離脱した。2021年からドジャースでプレーし、2023年は抑えとして62登板で2勝4敗24セーブ、防御率2.05をマーク。通算8年間で250登板で16勝12敗46セーブ、防御率3.36。

28歳のロートベットは昨年7月末にレイズからトレードでドジャース入り。スミス、ラッシングが負傷した9月にマスクを被り、大谷翔平、山本由伸両投手らを好リード。移籍後は18試合で打率.224、1本塁打、4打点。ワールドシリーズ制覇に貢献した。

シーズン終了後の11月12日にウェーバーを経てレッズへ移籍した。しかし、レッズが通算325本塁打を誇るエウヘニオ・スアレス内野手と1年契約を結んだ際に40人枠を外れ、ドジャースは6日（同7日）にウェーバーで再獲得していた。（Full-Count編集部）