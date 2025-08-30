◆第７回サウジＣ・Ｇ１（２月１４日日本時間２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）ゲート番決定＝２月１１日

出走馬１４頭の枠順が、確定した。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、６番ゲートに決まった。昨年は大外１４番ゲートでＶ。今年の６番ゲートは過去６回で【１・０・０・５】となっている。

日本調教馬ではサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は最内の１番ゲートに決まった。過去６回の成績は【１・１・１・３】で、３着内率は５０％。２３年にパンサラッサがＶ。昨年はウシュバテソーロが３着になっており、日本馬が結果を残しているゲート番だ。また、ルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は１０番ゲートになった。

過去６回で３番ゲートは、勝ち馬は出ていないが【０・２・２・２】で３着内率６６・７％の好成績。昨年、ロマンチックウォリアーが２着になっている。今年はサウジアラビアのハキートが入った。

左からゲート番、馬名、過去６回のゲート番別成績。

（１）サンライズジパング 【１・１・１・３】

※１番ゲートは２３年パンサラッサＶ。２５年ウシュバテソーロ３着

（２）ハキート 【０・０・０・６】

（３）バニシング 【０・２・２・２】

（４）アミーラトラルザマーン【１・０・０・５】

※４番ゲートは２４年セニョールバスカドールＶ

（５）スターオブワンダー 【１・０・１・４】

※５番ゲートは２２年エンブレムロードＶ

（６）フォーエバーヤング 【１・０・０・５】

※６番ゲートは２０年ミッドナイトビズーＶ（マキシマムセキュリティの失格で４年後に繰り上がり）

（７）ネバダビーチ 【０・０・０・６】

（８）タンバランバ 【０・０・１・５】

（９）ビショップスベイ 【０・１・０・５】

（１０）ルクソールカフェ 【０・１・０・５】

（１１）ラトルンロール 【０・１・０・５】

※１１番ゲートは２４年ウシュバテソーロ２着

（１２）ナイソス 【１・０・０・５】

※１２番ゲートは２１年ミシュリフＶ

（１３）ムハリー 【０・０・１・５】

※１３番ゲートは２３年カフェファラオが３着。

（１４）サンダースコール 【１・０・０・４】

※１４番ゲートは２５年フォーエバーヤングが１着。