¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û½÷»Ò£È£ÐÆüËÜÀªÁ´°÷Í½ÁªÆÍÇË¡¡£²°ÌÄÌ²á¤ÎÀ¶¿å¤µ¤é¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£±ËÜÌÜ¤³¤±¤¿¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡ËÍ½Áª¤Ï£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª£´¿ÍÁ´°÷¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢£¸£·¡¦£µ£°ÅÀ¤Ç£²°Ì¤ÎÀ¶¿å¤µ¤é¡Ê£±£¶¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡££±ËÜÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿Ãæ¤Ç£²²óÌÜ¤Ë¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ½Áª¤Ç£±ËÜÌÜ¤Ë¤³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£±ËÜÌÜ¤Ë¤³¤±¤Æ¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÄ©¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ë£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯²Æ¤ËÎý½¬¤·¤ÆµîÇ¯¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»¤â½¬ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹â¤µ¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢ÃË½÷¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡££È£Ð¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÆüËÜÀª¤Ï¹©Æ£ÍþÀ±¡Ê£±£¶¡á£Ô£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£´°Ì¡¢£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê£²£¶¡á±§º´Èþ£Ó£Ã¡Ë¤Ï£¹°Ì¡¢¾®Ìî¸÷´õ¡Ê£²£±¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤Ï£±£±°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡££³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¯¥í¥¤¡¦¥¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬£¹£°¡¦£²£µÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£