◆第７回サウジＣ・Ｇ１（２月１４日日本時間２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）ゲート番決定＝２月１１日

出走馬１４頭の枠順が、確定した。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、１３番目にクジを引き６番ゲートに決まった。壇上で矢作調教師は「去年、年末に日本で使ってから来たけど、今年はサウジ開催が早いので、このローテーションがベストだと思います。（ディフェンディングチャンピオンとしてのプレッシャーは？）私は感じていますけど、馬は感じていないので大丈夫です」とコメントした。

日本調教馬では昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は１０番ゲート。有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は最内の１番ゲートに決まった。

米国からの参戦で、昨年のブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、米国・Ｂバファート厩舎、父ナイキスト）は１２番ゲートに決まった。

左からゲート番、馬番、馬名、国（栗東、美浦はＪＲＡ所属馬）、騎手

（１）１１サンライズジパング （栗 東）Ｏマーフィー

（２） ４ハキート （サウジ）Ｍバルザローナ

（３） １バニシング （米 国）Ａアルファライディ

（４）１４アミーラトラルザマーン（サウジ）Ｒムーア

（５）１０スターオブワンダー （サウジ）Ｃオスピーナ

（６） ３フォーエバーヤング （栗 東）坂井 瑠星

（７） ７ネバダビーチ （米 国）ＩオルティスＪｒ．

（８）１３タンバランバ （カタール）Ｊドイル

（９） ２ビショップスベイ （米 国）Ｊアルバラード

（１０）５ルクソールカフェ （美 浦）Ｊモレイラ

（１１）９ラトルンロール （米 国）Ｊロザリオ

（１２）８ナイソス （米 国）Ｆプラ

（１３）６ムハリー （サウジ）Ｒフェレイラ

（１４）１２サンダースコール （サウジ）Ｄタドホープ