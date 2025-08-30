きょうのＮＹ為替市場は米雇用統計の発表を受けてドル高の動きが優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押されている。１．１９ドル台でＮＹ時間に入ってきたものの、１．１８ドル台半ばに下落する展開。



一方、ユーロ円は一時１８１円台半ばまで下落。円安の動きが後退しており、ユーロ円は戻り売りが優勢となっているが、１８１円台半ばの水準には強い下値サポートも観測されており、ブレイクするか注目される。ブレイクすれば本日１８０．６５円付近に来ている１００日線が下値メドとして意識される。



一部のＥＣＢ理事は、ユーロドルが１．２０ドルを超えた場合、追加利下げのリスクを示唆するなど口先介入に動くとの指摘がアナリストから出ている。ただし、インフレ見通しの大幅な下方修正と利下げの可能性を引き起こすには、恐らく１．２５ドルに達する必要があるとも述べた。散発的な為替に関するコメントは、ドル主導のユーロ上昇を抑制する効果はほとんどないという。



EUR/USD 1.1855 EUR/JPY 182.09 EUR/GBP 0.8698



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

