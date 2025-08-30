◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

仲間が祈るように見つめる中、3位で迎えたアンカーの二階堂は101メートルを飛んだ。オーストリア、ドイツがコーチリクエストでゲート位置を下げて加点を重ね、猛追される中での飛躍。日本も同じく一段下げた。加点は得られず「僕のミス。銀メダル以上を獲りたかった」と唇をかんだが、飛距離換算60センチの接戦を逃げ切れたのは、100メートル台をそろえた24歳の貢献が大きい。

混合団体に向け、小林陵と「キーマンは沙羅さん」と話し合った。この日のスタート直前のこと。「頑張ります」と言った高梨に、「沙羅さんは楽しく飛んでください。僕がその分やってやりますから」と声をかけた。その言葉通り、3番手の高梨から3位でバトンを受けた1回目で103メートルを飛んで2位に引き上げた。一緒に表彰台に立ち、「混合団体は前回結構話題になったので。いやあ良かった、本当に良かった」と笑顔。前日9日に個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得したホープの、頼もしい活躍が光る一戦にもなった。